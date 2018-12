Nagrodę od sześciu lat przyznają „Newsweek” i Fundacja im. Teresy Torańskiej. Wyróżnienie ma propagować kulturę słowa w życiu publicznym, a także promować autorów znaczących materiałów dziennikarskich i ludzi szerzących postawy obywatelskie. Nagrodę ustanowiono po śmierci Teresy Torańskiej, wybitnej reporterki przez lata związanej z „Gazetą Wyborczą”.

Tegoroczną nagrodę za najlepszy materiał dziennikarski otrzymała reporterka „Dużego Formatu” Ludmiła Anannikova. Jury doceniło jej reportaż "Niepełnosprawny? No to dożywocie.” To historia 29-letniego Piotra Mikołajczyka z niepełnosprawnością intelektualną, który odsiaduje wyrok 25 lat za zabójstwo dwóch kobiet. Mężczyzna przyznał się do winy - twierdzi, że namówiony przez policjantów - ale w sądzie odwołał zeznania. Został skazany, chociaż nie znaleziono żadnych dowodów rzeczowych, które wskazywałyby, że był na miejscu zbrodni i faktycznie popełnił to morderstwo.