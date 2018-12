1 ZDJĘCIE 15.11.2017, Warszawa, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji 'Dobre 2 lata' podsumowującej dwa lata rządów PiS. (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta)

Spektakularne "sukcesy" prokuratury powinny skłonić do pytań przede wszystkim środowisko prokuratorskie. Do pytań podstawowych takich jak to, czy prokuratura powinna traktować jak gangsterów ludzi, którzy mają na koncie nie przestępstwa, ale zasługi na rzecz państwa i społeczeństwa.