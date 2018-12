Posiedzenie rady krajowej Nowoczesnej odbyło się w trudnym dla partii czasie. Przed trzema dniami dotychczasowa przewodnicząca klubu Kamila Gasiuk-Pihowicz - wraz z siedmiorgiem innych posłów (w tym z wyrzuconym z partii Piotrem Misiłą) - przeszła do klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Tym samym w Sejmie Nowoczesna przestała być już klubem, a stała się jedynie kołem, na którego czele stanął Paweł Pudłowski (wiceprzewodniczącym został Mirosław Suchoń).

- Nowoczesna to wspólnota. To wspólnota idei, wartości, to wspólnota odpowiedzialności. Dzisiaj jesteśmy chyba taką wspólnotą bardziej niż kiedykolwiek dotychczas. Wierzę, że nie ma wśród nas już osób nieodpowiedzialnych. Wierzę, że nie ma już wśród nas osób nastawionych tylko na swój interes, którzy porzucają swoich partnerów i przyjaciół. I że nie ma wśród nas już zdrajców - przemawiała w sobotę Katarzyna Lubnauer, a zebrani nagrodzili ją brawami.