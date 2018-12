1 ZDJĘCIE Prezes PIS Jarosław Kaczyński (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta)

Kiedy grupa posłów PiS popędza prezesa TK, a autorzy ustawy zaostrzającej przepisy aborcyjne apelują do Jarosława Kaczyńskiego, by "zatrzymał rozlew krwi niewinnych", prezes PiS sugeruje, by przyhamować.