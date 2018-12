"Bardzo dobry artykuł o emisji CO2 w UE. Przystępnie przedstawia realną sytuację. Warto przeczytać. Polecam" - napisał w czwartek na Twitterze Andrzej Duda. Prezydentowi spodobał się tekst autora ukrywającego się pod pseudonimem "Wilk Miejski". Został opublikowany na portalu Salon24.pl we wrześniu ubiegłego roku.

- Niemcy zanieczyszczają Europę, ale dzięki "świetnemu pijarowi" i "propagandzie" udaje im się przekonać wszystkich, że jest inaczej, a na największego truciciela wychodzi Polska - to jedna z tez "Wilka Miejskiego".

"UE to Niemiecka IV Rzesza"

"Polska jest 'chłopcem do bicia' w UE, czyli jak kto woli Niemieckiej IV Rzeszy wspartej przez akolitów, zaś Polska i Grupa Wyszehradzka ma odmienne widzenie rzeczy od wizji budowniczych Sojedinionnych Sztatów Jewropy" - czytamy w artykule. "Jesteśmy nie za federacją i centralnym zarządzaniem (skąd my to znamy?), ale za konfederacją wolnych państw narodowych, suwerennych w swych decyzjach, a to rozwściecza unijnych biurokratów, 'charczącej tuby' interesu niemieckiego (i rosyjskiego także, bo Nord Stream I i II to wizytówka niemieckiej dominacji w UE)".