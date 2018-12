W grudniu 2010 r. szef SKOK-u Wołomin Mariusz G. dostał tytuł Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej „za krzewienie wartości patriotyczno-narodowych i chrześcijańskich”. W uroczystości wzięli udział działacze PiS: Jacek Sasin, senator Piotr Andrzejewski, starosta powiatu Piotr Uściński i burmistrz miasta Ryszard Madziar.

Sasin gratulował sukcesów

Sasin pojawił się na tej uroczystości jako były minister w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Po przegranych przez PiS wyborach prezydenckich w 2010 r. Sasin został doradcą Madziara, był też szefem podwarszawskich struktur partii. Lokalne media obliczały, że sprowadził do miasta i powiatu ok. 40 urzędników.

Tak jak burmistrz i starosta Sasin nie unikał kontaktów z ludźmi ze SKOK-iem Wołomin. W 2012 r. gratulował Mariuszowi G. sukcesów z okazji 12-lecia Kasy. Znał też Piotra P., jednego z głównych oskarżonych w aferze SKOK-u Wołomin („Super Express” opublikował ich wspólne zdjęcie). W rozmowie z „Wyborczą” Sasin przyznał, że chodził na rocznicowe imprezy Kasy, ale nie na wszystkie. Pytany o Piotra P. mówił, że nie wie, czy kiedyś go poznał. Jeżeli ma z nim zdjęcie, to tylko „oficjalne”. Mariusza G. zna, „ale trudno go nie znać, jak się jest aktywnym na tym terenie”.