Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka to komentarz do działań NBP. Bank centralny pod prezesurą Adama Glapińskiego złożył w warszawskim sądzie okręgowym sześć wniosków dotyczących artykułów m.in. „Wyborczej” o związkach między NBP i jego prezesem Adamem Glapińskim a aferą korupcyjną w KNF. Bank domaga się od sądu tzw. zabezpieczenia artykułów prasowych, czyli ich tymczasowego (do czasu ostatecznego wyroku sądu) usunięcia ze stron internetowych tytułów prasowych wymienionych we wniosku banku. Chce też „zakazu rozpowszechniania bezpodstawnych wypowiedzi naruszających dobra osobiste Narodowego Banku Polskiego sugerujących niezgodne z prawem działania organów NBP, przez insynuowanie, że Prezes NBP uczestniczył w tzw. aferze KNF” przez wymienionych z nazwiska dziennikarzy.

W sumie chodzi o siedem tekstów „Wyborczej” i dwa „Newsweeka”.

Helsińska Fundacja: Wniosek NBP należy ocenić negatywnie