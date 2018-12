Władze Platformy zarekomendowały zmianę nazwy w środę po południu. Posłowie PO zaakceptowali zmianę przez aklamację. Do nowego klubu dołączyło siedmiu dotychczasowych posłów Nowoczesnej i jeden były poseł tej partii.

Parlamentarzyści, którzy przeszli do PO-KO, to: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marek Sowa, Kornelia Wróblewska, Michał Jaros, Paweł Kobyliński, Elżbieta Stępień, Krzysztof Truskolaski oraz niedawno wykluczony z Nowoczesnej Piotr Misiło. Gasiuk-Pihowicz została wiceprzewodniczącą nowego klubu.

– To kolejny krok na drodze do celu, jakim jest odsunięcie PiS od władzy. Dzisiaj głównym wyzwaniem jest walka z PiS i w tej walce musimy działać wspólnie. Dlatego powstał wspólny klub – powiedziała Gasiuk-Pihowicz. – Wiemy, że są w Nowoczesnej osoby pragnące iść bardziej samotną drogą, ale wszystkich, którzy chcą wzmacniać Koalicję Obywatelską, zapraszamy do współpracy – dodała.