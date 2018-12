- To nie jest czas hamletyzowania, to nie czas mówienia o tym, że trzeba tę Koalicję Obywatelską budować, tylko to jest czas działania - przekonywała podczas konferencji prasowej przewodnicząca klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Rano prezydium klubu przyjęło uchwałę wyrażającą poparcie dla powołania wspólnego koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Czytamy w niej, że „posłanki i posłowie klubu poselskiego Nowoczesna opowiadają się za kontynuowaniem współpracy w ramach Koalicji Obywatelskiej, także w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach do Sejmu i Senatu”.

I dalej: „Wiemy, że Polacy oczekują od nas współpracy, postawy proeuropejskiej i alternatywy programowej i politycznej dla niszczących Polskę rządów PiS. Wiemy, że Polacy oczekują od nas wyraźnego sygnału, iż współpraca w ramach wyborów samorządowych nie była tylko jednorazowym wydarzeniem”.