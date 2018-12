Maja uczy się w publicznej podstawówce w warszawskiej dzielnicy Włochy. W szkole chętnie chodzi na dodatkowe zajęcia plastyczne, szachy, zumbę. W jej klasie jest 22 dzieci, około połowy to sześciolatki – tak jak ona.

– Jest zachwycona, ciekawa świata, bardzo się cieszę, że posłałam ją do szkoły – mówi jej mama Katarzyna Trawińska-Kanador. – Jej starszy brat Rysio też poszedł do szkoły jako sześciolatek. Było dla mnie oczywiste, że dla Mai to też będzie świetne miejsce, choć jest bardziej nieśmiała od syna. Ani przez moment nie żałowałam tej decyzji.

Ale dzieci takich jak Maja w pierwszych klasach jest w tym roku garstka. Rodzice niemal 96 proc. sześciolatków zdecydowali, że pozostaną one na etapie wychowania przedszkolnego (zalicza się do nich również przyszkolne zerówki). Spośród 389,5 tys. sześciolatków tylko 12 890 uczniów to pierwszaki.