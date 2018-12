Dokumenty wpłynęły tam dokładnie tydzień temu. Pełnomocnikiem tej partii został europoseł, zaufany człowiek dyrektora Radia Maryja Mirosław Piotrowski. - Składałem wniosek o rejestrację partii w ubiegłym tygodniu we wtorek. Mam nadzieję, że sąd zarejestruje ją w ciągu kilku tygodni – cytuje jego słowa Wirtualna Polska.

Piotrowski to europoseł od trzech kadencji zasiadający w europarlamencie. Dwa razy (ostatnio i przedostatnio) startował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy nie należał do tej partii, ale jest częstym gościem mediów o. Rydzyka, czyli Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Pierwszym celem partii są eurowybory w 2019 r. Jeden z inicjatorów nowego ugrupowania chwalili się, że mają już za sobą pierwsze sondaże, które dają jej ok. 18-proc. poparcie. To ma dać od 7 do 8 mandatów. Pojawiły się nazwiska osób, które mogłyby startować z listy nowej partii: to były poseł PiS Andrzej Jaworski (według doniesień jedynka na Mazowszu), były minister środowiska Jan Szyszko, europosłanka Urszula Krupa, posłanka Gabriela Masłowska, posłanka Anna Sobecka, europoseł Mirosław Piotrowicz