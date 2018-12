3 ZDJĘCIA Prezydent George Bush i Lech Wałęsa w Stoczni Gdańskiej, 11.07.1989 (Fot. Dennis Cook / AP Photo)

Lech Wałęsa i prezydent Andrzej Duda polecą razem do Stanów Zjednoczonych na pogrzeb George'a H.W. Busha. Były przywódca "Solidarności" poprosił o pomoc w dotarciu do Waszyngtonu, a Andrzej Duda przychylił się do jego prośby.