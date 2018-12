Rafał Sławnikowski, jeden z rzeczników dyscyplinarnych prokuratora generalnego, ściga kierownictwo stowarzyszenia prokuratorów Lex Super Omnia (Prawo ponad Wszystkim). To organizacja, która sprzeciwia się upolitycznieniu prokuratury. Postanowienie o zarzutach dostali już: Krzysztof Parchimowicz, prezes organizacji (prokurator Prokuratury Generalnej, najpierw zdegradowany za Ziobry do mokotowskiego rejonu, a obecnie wysłany do pracy w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie), Dariusz Korneluk (były szef Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, zdegradowany za Ziobry do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście) oraz Katarzyna Gembalczyk z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sprawa śmierci ojca Ziobry

Poszło o stanowisko organizacji z lutego ubiegłego roku. LSO skrytykowało komunikat prasowy wydany przez Tomasza Janeczka, szefa Prokuratury Regionalnej w Katowicach. To jego prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące opinii lekarzy, wydanej w krakowskim procesie dotyczącym śmierci ojca Zbigniewa Ziobry, prokuratora generalnego.