NBP wystąpił do sądu, by nakazał "Wyborczej" i "Newsweekowi" usunięcie tekstów o związkach jego prezesa Adama Glapińskiego z aferą korupcyjną KNF. - To jest próba wprowadzenia cenzury i zamiatania sprawy pod dywan. Zawiadamiamy prokuraturę - zapowiadają posłowie PO.

- Działanie, które podjął prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, wyczerpuje znamiona opisane w art. 44 Prawa prasowego, czyli tłumienie dozwolonej krytyki. W związku z tym składamy zawiadomienie do prokuratury – zapowiedział w poniedziałek podczas konferencji w Sejmie poseł PO Arkadiusz Myrcha. Politycy tej partii liczą, że przyszłe postępowanie wyjaśni, czy „prezes Glapiński nie wykorzystuje swojego urzędu, by wprowadzać w Polsce cenzurę i ograniczać media w zakresie dozwolonej krytyki”. Zawiadomienie jest reakcją na sześć wniosków o zabezpieczenie, które w warszawskim sądzie okręgowym złożyli przedstawiciele NBP. Bank centralny kierowany przez prezesa Adama Glapińskiego domaga się usunięcia z internetu, a także z wydań papierowych (!) siedmiu tekstów "Gazety Wyborczej" oraz dwóch "Newsweeka". Chodzi o publikacje dotyczące związków prezesa NBP z aferą korupcyjną Komisji Nadzoru Finansowego. Bank centralny chce też, by konkretni dziennikarze mieli zakaz pisania o NBP i jego prezesie. Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej Wypróbuj cyfrową Wyborczą Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej Wypróbuj teraz od 19,90 zł