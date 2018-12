W sobotę premier (podobnie jak jego ministrowie, m.in. Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński czy Zbigniew Ziobro) gościł na 27. urodzinach Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka. Podczas uroczystości wychwalał pod niebiosa gospodarza, co nie było tylko czczą kurtuazją.

Morawiecki, składając życzenia urodzinowe o. Rydzykowi i jego Radiu Maryja, nawiązał do pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową”. Przemawiał: „Tam jest taka zwrotka, ostatnia: »Miej w opiece naród cały, który żyje dla twej chwały. Niech rozwija się wspaniały«. Więc Matko Boska Nieustającej Pomocy, to jest moja wielka prośba, wielkie zawołanie: Miej w opiece naród cały. Również tych, którzy nie kochają Polski aż tak mocno jeszcze póki co, tak jak my tutaj, tak jak cała Rodzina Radia Maryja, której składam najlepsze życzenia, za cały trud, za wszystko, co dla Polski, dla Boga zrobiliście państwo przez te 27 lat. I żeby wszyscy, którzy trochę błądzą i jeszcze nie czują tego piękna, które w słowie i wartościach związanych z Polską się mieszczą, żeby to pojęli i wtedy tak naprawdę będziemy dogłębnie szczęśliwi. Bóg zapłać za wszystko”.