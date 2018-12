Georgette Mosbacher gości dziś na okładkach wielu gazet. Aż dwie z nich - „Rzeczpospolita” i tygodnik „Do Rzeczy” - publikują z ambasador USA wywiady. Takie zainteresowanie amerykańską dyplomatką to efekt ujawnienia jej listu skierowanego do Mateusza Morawieckiego, a wcześniej - wystąpienia w Sejmie. W obydwu przypadkach Mosbacher poruszyła kwestię wolności mediów. Jak pisała do polskiego premiera, była „zaskoczona tym, iż członkowie rządu są (...) zainteresowani podważaniem motywów dziennikarzy”. Chodzi o przygotowany przez TVN materiał o działalności neonazistów w Polsce.

Na łamach „Rz” ambasador przyznaje, że „z jej dotychczasowego doświadczenia w Polsce wynika, że mamy wolną prasę”. - Ale moim zadaniem jest zagwarantowanie, że amerykańskie firmy mają równe warunki gry, są traktowane uczciwie. Częścią tego zadania jest również odwoływanie się do fundamentalnych wartości - mówi. W stosunkach polsko-amerykańskich wskazuje na trzy ważne sprawy: niezależność energetyczną, współpracę gospodarczą i wojskową.