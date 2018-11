Tylko ślepi i głusi mogli nie przewidzieć, że prędzej czy później administracja Donalda Trumpa da mocnego klapsa rządowi PiS, który uroił sobie status specjalnego sojusznika USA. Tego klapsa wymierzyła ambasador Georgette Mosbacher, wysyłając list do premiera Mateusza Morawieckiego. Zażądała pozostawienia mediów w spokoju i zaprzestania ataków na TVN, własność koncernu Discovery.

Trump nie ma sentymentów

Trump to biznesmen i tak traktuje politykę. Żadnych sentymentów. I do takiego partnera rząd PiS lgnie jak Miś Puchatek do miodu. Ogłasza więc, że Unia jest nam zbędna, bo ileż ma dywizji? Po co nam dobre relacje z Brukselą, skoro mamy nad wyraz wyjątkowe z Waszyngtonem, stolicą jedynego supermocarstwa. PiS zerwał nawet kontrakt na śmigłowce Caracal, bo francuskie, a nie amerykańskie. Zakup systemu antyrakiet Patriot negocjował z takim zapałem, że nawet Amerykanie byli zdziwieni. A potem cichcem okrawał przyszłe zamówienie, bo polski budżet nie udźwignąłby wydatku rzędu 38 mld zł.