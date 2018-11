Wolter mawiał: „nienawidzę waszych poglądów, ale gotów jestem oddać życie za wasze prawo do ich głoszenia”. Rząd PiS robi tak, jakby myślał: „Nienawidzę waszych poglądów i zrobię wszystko, byście ich nie głosili”.

Partia władzy wzorem Orbána atakuje instytucje, które uważa za zagrożenie – sądy i trybunały, opozycję, organizacje pozarządowe i media.

Przekaz musi być jeden

Wolne media przeszkadzają PiS w sprawowaniu władzy lub jej utrzymaniu przez wiele kadencji. A taki jest plan. Gdyby nie „niemiecki” Onet, nikt by o „taśmach Morawieckiego” nie usłyszał. Gdyby nie „Wyborcza”, nikt by się nie dowiedział o aferze KNF. Gdyby nie TVN, nikt by nie zdemaskował polskich neonazistów.

Media publiczne rząd PiS zwasalizował od razu, gdy przejął władzę. Zmuszono do odejścia lub wyrzucono na bruk niemal trzystu dziennikarzy. Ale dla autorytarnej władzy to za mało. Trzeba jeszcze stłumić krytykę w wolnych mediach. Przekaz musi być jeden – pisany na Nowogrodzkiej.