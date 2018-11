O sprawie napisał portal branżowy Pressserwis. Artykuł pt. "Dubler" ukazał się w "Newsweeku" 13 sierpnia. To sylwetka Mariusza Muszyńskiego, który w 2015 r. dzięki PiS został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jak napisano w wezwaniu dostarczonym Cieśli, dochodzenie policji, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dotyczy publikacji artykułu "bez zgody osoby zainteresowanej".

Dziennikarz powiedział w rozmowie ze stacją TVN 24, że próbował się skontaktować z bohaterem swojego artykułu - zarówno mailowo, jak i osobiście, pukając do drzwi jego mieszkania. Natknął się wówczas na sąsiadów Muszyńskiego, którzy skarżyli się, że sędzia TK nie dokłada się do sprzątania osiedla, którą to anegdotę wykorzystał w tekście.

- Według pana Muszyńskiego ujawniłem prywatną informację z jego życia - mówi w rozmowie z "Wyborczą". - Z mojego puntu widzenia jedyną prywatną informacją, jaką ujawniłem, jest to, że nie płaci za odśnieżanie. Dziwię się, że sprawę podjęła aż prokuratura okręgowa, bo przecież mogła odmówić. Co więcej, wezwanie z policji dostałem z wydziału ds. przestępczości przeciwko mieniu. Mam nadzieję, że jak byłem pod domem pana Muszyńskiego, to nic mu nie zginęło, jakieś kwiatki z rabatki czy coś - kpi.