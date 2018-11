Ministerstwo Środowiska ogłosiło, że partnerami i sponsorami największej imprezy klimatycznej na świecie, na której ważyć się będą losy świata, są polskie spółki węglowe. To tak jakby partnerem konferencji zdrowotnej o nowotworze płuc uczynić producenta papierosów.

Cały świat mówi o dekarbonizacji i konieczności odejścia od energii opartej na paliwach kopalnych. Ledwie w ubiegłym tygodniu taki zamiar ogłosiły Węgry. Wcześniej Hiszpania, Niemcy, Francja i dziesiątki innych krajów. Wszystko po to, by zahamować globalny wzrost temperatury. Bez tego nasza planeta może się stać miejscem nie do życia jeszcze w tym stuleciu. Grożą nam ekstremalne susze, upały, powodzie, tajfuny, huragany, pożary. Tylko w Kalifornii w ostatnich tygodniach spłonęło 153 tys. akrów lasów. Zginęło ok. 90 osób. Bilans wakacyjnych pożarów w Grecji – prawie setka zabitych.