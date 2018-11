Obrady szczytu rozpoczynają się w poniedziałek. Do Katowic przyjadą delegacje 195 państw, które w 2015 r. podpisały porozumienie paryskie. Jego cel to powstrzymanie globalnego wzrostu temperatury, by świat uniknął katastrofy klimatycznej, która grozi nam z powodu emisji gazów cieplarnianych pochodzących w 80 proc. ze spalania paliw kopalnych. Tymczasem wybrani przez rząd PiS partnerzy szczytu są jednymi z głównych w Polsce emitentów dwutlenku węgla, metanu, tlenków siarki, azotu i rakotwórczego benzenu. To Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron, Polska Grupa Energetyczna oraz PGNiG.

Wśród partnerów największy truciciel Europy

Tylko elektrownia Jaworzno należąca do grupy Tauron wypuszcza do atmosfery 6 mln ton CO2 rocznie. Elektrownia Łaziska (również Tauron) – 4 mln ton CO2. To i tak niewiele w porównaniu z największym trucicielem Europy – należącą do PGE elektrownią Bełchatów, która również partneruje szczytowi, a jednocześnie emituje rocznie niemal 40 mln ton dwutlenku węgla i 3 tony rtęci. Opublikowany dwa lata temu raport „Europe’s Dark Cloud” alarmował, że Bełchatów rocznie przyczynia się do blisko 1,2 tys. przedwczesnych zgonów.