Subwencja oświatowa to pieniądze, które państwo przekazuje na szkoły ich organom prowadzącym, czyli m.in. samorządom i organizacjom pozarządowym. Powinna pokryć koszt ich funkcjonowania, ale w praktyce często nie wystarcza nawet na nauczycielskie pensje i większość gmin do edukacji dzieci dokłada z własnych budżetów. Samorządowcy wyliczają, że każdego roku brakuje im nawet 600 mln zł.

Minister edukacji Anna Zalewska już wtedy, gdy zapowiadała likwidację gimnazjów, mówiła o tym, że system podziału subwencji chciałaby zmienić. Miało się to stać przed rokiem, ale wycofała się pod wpływem samorządów, które przekonywały, że kolejnej znaczącej reformy związanej z edukacją nie udźwigną.

Więcej pieniędzy na mniejsze klasy

Teraz temat wraca. Minister skierowała do konsultacji projekt ustawy, która m.in. ma premiować samorządy stawiające na mniejsze klasy. Dotąd pieniądze z budżetu państwa szły za uczniem, co sprawiało, że często opłacalne było tworzenie klas liczących ponad 30 osób. Tylko w klasach 1-3 było ograniczenie do 25 uczniów, nie licząc sytuacji wyjątkowych (ale wtedy na powiększenie grupy muszą się zgodzić rodzice). W praktyce często kończyło się to tym, że kiedy tylko dzieci szły do klasy czwartej, grupy dogęszczano, a w skrajnych przypadkach małe klasy łączono.