Portal wPolityce.pl kierowany przez braci Karnowskich opublikował zdjęcie Piotra Wacowskiego, operatora programu „Superwizjer", który na tle płonącej w lesie swastyki wykonuje gest „Heil Hitler". Autor Karnowskich twierdził, że operator, współautor głośnego reportażu o polskich neofaszystach, zachęcał do hajlowania uczestników urodzin Hitlera zorganizowanych w lesie na Śląsku.

Do nagonki na TVN przyłączyli się telewizja publiczna i politycy PiS. Oburzenie na stację wyraziło Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (opanowane przez środowiska prawicowe). Błyskawicznie zadziałała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (zdominowana przez PiS) – zwróciła się do TVN o pilne wyjaśnienia.

Tyle że hajlowanie w wykonaniu Wacowskiego było elementem reportażu wcieleniowego. Dzięki temu, że Wacowski udawał neofaszystę, ekipie telewizji udało się przeniknąć do zamkniętych i groźnych środowisk, by udokumentować to, co robią na swoich imprezach. Jak stojąca za prokuraturą władza próbowała to rozegrać?