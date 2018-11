Michał Karnowski – publicysta „Sieci” – to jeden z najbardziej znanych dziennikarzy „dobrej zmiany”. W czerwcu proponował rozpoczęcie procedury odebrania koncesji TVN. Pytał rządzących: „Jak długo jeszcze będziecie pozwalali, by dziennikarze broniący prawdy, jak obecne TVP, byli skandalicznie stygmatyzowani, kiedy wy sobie z redaktorami komercyjnych stacji, na przykład w TVN, gruchacie w najlepsze, bez względu na bezczelność prezentowanego tam kłamstwa?”. Karnowski nazywał stację „medialną pałką opozycji” i wzywał KRRiTV do przywrócenia pluralizmu na rynku mediów.

Wcześniej atakował „niemieckie” media, orędował za ich repolonizacją oraz przeprowadzeniem ustawy dekoncentracyjnej, która wprowadziłaby na polskim rynku medialnym pluralizm. O dekoncentracji mówili też politycy PiS, w tym wiceminister kultury Paweł Lewandowski, który jesienią ubiegłego roku wspominał o kilku wariantach prawa dekoncentracyjnego.