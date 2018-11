Kolejny zarzut Giertycha – Sokal miał nakłaniać firmę audytorską do "sporządzenia niezgodnej ze stanem faktycznym opinii o sprawozdaniu finansowym i sytuacji finansowo-majątkowej Getin Noble Banku".

Dowodem ma być nagranie z 28 marca tego roku, ujawnione przez "Wyborczą".

Wtedy, podczas spotkania szefa KNF Marka Ch. w cztery oczy z Czarneckim, padła propozycja korupcyjna. Ch. domagał się od właściciela GNB zatrudnienia radcy prawnego Grzegorza Kowalczyka i wypłacenia mu ok. 40 mln zł wynagrodzenia w trzy lata. W zamian Czarnecki miał zyskać spokój w sprawie swoich banków.

To podczas tego spotkania Marek Ch. rysuje przed Czarneckim czarną wizję – „planu Zdzisława”. Marek Ch. mówi do Czarneckiego tak: „Między nami no to Zdzisław ma swój plan, którywygląda w ten sposób, że on uważa, że Getin powinien upaść, za złotówkę zostać przejęty przez jeden z tych dużych banków i on chciałby dokapitalizować to kwotą dwóch miliardów złotych, czyli już ten bank, który to przejmie i to jest jego wizja rozwiązania sprawy i nas atakuje za każdą decyzję, którą podejmujemy pozytywną w stosunku do banku. U prezydenta, u premiera, no ja zrobię wszystko, żeby doprowadzić też do wyjaśnienia tej sytuacji, bo to nie jest postawa, jak pan widzi, szczególnie zdrowa, tak?”.