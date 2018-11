Rząd PiS chce zbudować zaplecze analityczne dla politycznych decyzji dotyczących inicjatywy Trójmorza. Do tego potrzebny jest mu ośrodek naukowy. Zamiast tworzyć nową jednostkę, postanowiono wykorzystać istniejący już w Lublinie Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. A to zdaniem wielu lubelskich historyków oznacza dewastację tej cennej instytucji.

– Muszę to powiedzieć otwarcie. To nie jest zbudowanie Instytutu Europy Środkowej na bazie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. To jest likwidacja IEŚW i budowanie zupełnie innej placówki, zajmującej się czym innym – mówi prof. Mirosław Filipowicz, dyrektor IEŚW.

6 listopada nad projektem ustawy powołującej Instytut Europy Środkowej obradowały sejmowe komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz spraw zagranicznych.

Podczas prac przepadła poprawka dotycząca zarówno tego, by na stanowisko dyrektora organizować konkurs, jak i ta, by kandydat na to stanowisko miał chociaż stopień doktora. Nie musi on znać także żadnego języka obcego. Polska Akademia Nauk skrytykowała zapisy dotyczące tak niskich wymagań dla przyszłego dyrektora instytutu, mimo to 9 listopada Sejm przegłosował ustawę. Bez poprawek została przyjęta przez Senat. Prezydent Andrzej Duda ma czas na jej podpisanie do 17 grudnia.