Płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek – nominowany na to stanowisko przez Antoniego Macierewicza – był w składzie oficerów zaproponowanych do nominacji generalskich przez byłego ministra obrony już w sierpniu 2017 r. Wówczas nominacje zostały odwołane. Powodem było odebranie przez Macierewicza dostępu do informacji niejawnych generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu – szefowi Biura Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN. Po dymisji Macierewicza i odblokowaniu nominacji generalskich szef prestiżowej akademii był jednak pomijany. Wężyki generalskie otrzyma w Dzień Podchorążego – rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Nominacje generalskie w ten dzień zostały wprowadzone przez prezydenta Andrzeja Dudę. Do tej pory w wojsku pamiętano, że tego dnia w 1830 r. podchorążowie strzelali do generałów.

Ukłon w stronę Macierewicza

– Minister obrony Mariusz Błaszczak chce łagodzić relacje z byłym szefem MON Antonim Macierewiczem – tłumaczy polityk PiS. – A ta sprawa była traktowana przez środowisko Macierewicza jako prześladowanie związanych z nim ludzi – dodaje.