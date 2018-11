IWONA SZPALA: „PO nie ma tego czegoś, co Machiavelli określał jako specyficzną polityczną cnotę, czyli virtu. To jest umiejętność mężnego stawiania czoła niekorzystnym obrotom fortuny i wykorzystywania korzystnych”. To z wywiadu Ludwika Dorna dla „Wyborczej”, który skomentował strategię opozycji wobec afery KNF.

MARCIN KIERWIŃSKI: Sprawa jest tak poważna, że musi być wyjaśniona, i obiecuję, że będzie. Do spodu. Nie skończy się na odpowiedzialności byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego [to on złożył korupcyjną propozycję bankierowi Leszkowi Czarneckiemu]. Sięgniemy do osób, w których imieniu działał. Tu nie chodzi jedynie o potencjalną łapówkę, sprawą fundamentalną dla państwa jest też wyjaśnienie wpływu na proces legislacyjny. Tam jest drugie dno, skoro poseł, który składa poprawkę [o uproszczonej procedurze przejmowania banków] przyznał publicznie, że nie wie, po co ją złożył.