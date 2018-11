Według naszych informatorów obniżenie rangi zawiadomienia miało być częścią scenariusza, którego celem było zbagatelizowanie sprawy. Skarga nie prowadzi bowiem do sprawy karnej i postawienia komukolwiek zarzutów. Inaczej jest w przypadku śledztwa – ktoś konkretny musi wziąć na siebie odpowiedzialność za jego wszczęcie lub odmowę.

Jest też druga odsłona tej historii. Z kilku źródeł mamy informację, że bankier Leszek Czarnecki (to jemu 28 marca złożył korupcyjną ofertę „spokój w zamian za 40 mln zł” szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski) miał być zatrzymany w związku ze sprawą GetBacku. Należący do biznesmena bank sprzedawał obligacje GetBacku bez odpowiednich pozwoleń. – Czarnecki był przekonany, że zostanie zatrzymany 9 listopada. To przykryłoby sprawę KNF – mówi nasz informator.

Doświadczony prokurator popełnił błąd?

Na razie pewne jest, że konsekwencje poniósł doświadczony prokurator Prokuratury Krajowej płk Tadeusz Cieśla. Został zesłany do prokuratury najniższego szczebla – rejonowej na warszawskiej Ochocie. Bez sądu dyscyplinarnego, na zasadzie delegacji. W ten sposób można przenieść śledczego na dowolne miejsce w hierarchii i jest to decyzja uznaniowa kierownictwa.