13 listopada „Wyborcza” ujawniła, że bankier Leszek Czarnecki, właściciel Getin Noble Banku, zawiadomił prokuraturę o otrzymanej od Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, korupcyjnej propozycji. Podczas spotkania w cztery oczy 28 marca Chrzanowski miał sugerować Czarneckiemu, że jeśli nie chce stracić banku, powinien zatrudnić u siebie poleconego przez KNF prawnika Grzegorza Kowalczyka. Padła sugestia, by Kowalczyk zarabiał proporcjonalnie do wartości banku. Według szacunków Czarneckiego za trzy lata – na tyle miał zatrudnić prawnika – jego wynagrodzenie wyniosłoby ok. 40 mln zł. Czarnecki tę rozmowę nagrał.

Po publikacji „Wyborczej” Chrzanowski podał się do dymisji. W piątek premier Mateusz Morawiecki powołał jego następcę. To Jacek Jastrzębski, od 2008 r. zastępca dyrektora departamentu prawnego PKO Banku Polskiego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego nominacja wzmacnia obóz Morawieckiego.