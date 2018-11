W sobotę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odwiedził milionowy gość. Małżeństwo, które kupiło milionową wejściówkę, otrzymało prezenty: bilet lotniczy do Nowego Jorku od LOT-u, klocki od polskiego producenta i bon w wysokości 500 zł na zakup tzw. odzieży patriotycznej w sklepie Red is Bad.

O tym, że Red is Bad jest jednym z partnerów akcji "Czekamy na milionowego gościa", Muzeum poinformowało na swoim oficjalnym profilu facebookowym, wywołując poruszenie w mediach społecznościowych. Bo w ofercie firmy są m.in. koszulki antyunijne i gloryfikujące "żołnierzy wyklętych".

"Pochwal się, że prowadzisz biznes bez unijnej jałmużny"

W sklepie internetowym znajdziemy np. biały T-shirt z hasłem "Blue is red. Red is bad" [Niebieski jest czerwony. Czerwony jest zły], które jest nadrukowane literami w unijnych barwach. Jest też koszulka z napisem "Free people against the blue system" [Wyzwolić ludzi od niebieskiego systemu] i nawiązującym do flagi Unii Europejskiej złotym łańcuchem, którego ogniwa są umieszczone na tle mapy Europy zamiast gwiazdek.