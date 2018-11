Debata na temat bezpieczeństwa i obowiązkowości szczepień – prowadzona głównie przy użyciu erystyki: zmanipulowanych statystyk i dowodów anegdotycznych – przyczyniła się do powstania szeregu mitów, czy raczej przekonań rażąco fałszywych. Poniżej odnosimy się do kilku z nich, przytaczając najnowsze doniesienia naukowe – piszą na stronie konserwatywnego Klubu Jagiellońskiego lekarze dr Magdalena Kozela i dr Michał Zabdyr-Jamróz w tekście "Obowiązkowe szczepienia to nie spisek. 6 antyszczepionkowych mitów". Wyliczają główne powody obaw ludzi przed szczepionkami. Pierwsza to podejrzliwość - u wielu wzbudza ją to, że szczepienia mają być podawane osobom zdrowym, jako jedna z niewielu procedur medycznych. Głównym „dowodem” na rzekomą szkodliwość szczepionek wciąż jest jednak wycofany i skompromitowany artykuł Andrew Wakefielda. Dodają też, że choć w Polsce nadal działa odporność zbiorowiskowa, nawet przy obowiązku szczepień nie udaje się utrzymać wskaźników wyszczepialności.