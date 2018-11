Chodzi o „Wiadomości” z ostatniego poniedziałku 19 listopada. Tego dnia Giertych i Leszek Czarnecki przez niemal 12 godzin byli w prokuraturze. Czarnecki zeznawał w sprawie korupcji w Komisji Nadzoru Finansowego. To on złożył zawiadomienie w tej sprawie. Dowodem jest nagranie rozmowy w cztery oczy z szefem KNF Markiem Chrzanowskim. Szef Komisji obiecuje Czarneckiemu zostawienie jego banków w spokoju w zamian za zatrudnienie radcy prawnego Grzegorza Kowalczyka i sowite wynagrodzenie (ok. 40 mln zł).

Poniedziałkowe „Wiadomości” prowadzone przez Danutę Holecką poświęciły pełnomocnikowi Czarneckiego osobny 5-minutowy materiał pod tytułem „Kontrowersyjny mecenas i polityk”.

Dziennik informował, że Giertych chętnie reprezentuje przed sądem polityków opozycji, że był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, LPR, zasiadał w rządzie PiS-LPR-Samoobrona, a teraz uderza w rząd PiS, uczestniczy w politycznych manifestacjach, bo zmienił poglądy. Pada też zarzut: „w medialnym środowisku pojawiły się opinie, że Giertych mógł chcieć stworzyć grupę, która będzie wymuszała pieniądze od najbogatszych Polaków”.