O torturach Adam Bodnar mówił senatorom, przedstawiając informację o przestrzeganiu wolności oraz praw człowieka i obywatela oraz ze swojej działalności za ubiegły rok. Temat ten poruszał również podczas swojego lipcowego wystąpienia w Sejmie, ale od tego czasu - jeśli chodzi o zmianę prawa - nic się nie zmieniło.

Doszło za to do nowych zdarzeń, które nie powinny mieć miejsca. Dotąd głośno było o sprawie Igora Stachowiaka - zatrzymanego przez policję we Wrocławiu, a na posterunku skutego i rażonego prądem - i o śmierci Agnieszki Pysz, która zmarła w areszcie śledczym w Warszawie w wyniku nieudzielenia pomocy medycznej.

W sierpniu pracownicy działającego przy RPO Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) rutynowo odwiedzili komisariat w Rykach na Lubelszczyźnie, gdzie akurat przebywał 70-letni pan Zygmunt. - Z rozmowy z zatrzymanym dowiedzieliśmy się, że początkowo przesłuchiwało go dwóch funkcjonariuszy. Następnie dołączył do nich zastępca komendanta, który kilka razy uderzył go w twarz, głowę i tułów. Sugerował, że może mu się stać coś złego, a więc groził - relacjonował „Wyborczej” Przemysław Kazimirski, dyrektor KMPT.