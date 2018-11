Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, członek Komisji Nadzoru Finansowego i doradca prezydenta Andrzeja Dudy, pojawił się na posiedzeniu senackiej komisji finansów trzy dni po wybuchu afery KNF. Wielu parlamentarzystów zobaczyło go po raz pierwszy, bo Sokal nie bywa na politycznych ani towarzyskich spotkaniach, nie lubi się wypowiadać publicznie. – On głównie jeździ, uczestniczy w spotkaniach i planach restrukturyzacji banków – twierdzi jedna z osób z PiS, zastrzegając, że prezesa BFG kojarzy, ale osobiście nie zna.

Senacka komisja 16 listopada przyjmowała akurat nowelizację ustawy o KNF. Nowe przepisy do złudzenia przypominały groźby, o których mówił 28 marca szef Komisji Marek Chrzanowski Leszkowi Czarneckiemu, gdy proponował mu korupcyjny układ – zostawienie banków miliardera w spokoju w zamian za 1 proc. ich wartości za trzy lata (biznesmen wyliczył, że to blisko 40 mln zł). Opowiadał o „planie Zdzisława”, czyli doprowadzeniu banków Czarneckiego do upadłości i potem przejęcia ich przez państwowe banki za symboliczną złotówkę.