Na wniosek klubu PiS tuż przed punktem dotyczącym siódmej już nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zarządzono półgodzinną przerwę, którą następnie wydłużono o kolejne pół godziny.

Na początku obrad Bogdan Borusewicz z PO zwracał uwagę, że postanowienie TSUE to zabezpieczenie powództwa, a nie wyrok, którego jeszcze nie ma. W związku z tym pytał, co się stało, że rządzący przywracają stan sprzed przyjęcia poprzedniej ustawy, i czy oznacza to, że przyznają się do błędu. Podobne pytania mieli również inni senatorowie opozycji.

Przewodniczący komisji praw człowieka, praworządności i petycji Robert Mamątow (PiS) przekonywał, że nowelizacja to po prostu wynik deklaracji jego partii, że będzie się stosować do orzeczeń TSUE oraz postanowień zabezpieczających. W czwartek komisja zarekomendowała Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek.