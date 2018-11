Do TSUE wystąpili sędziowie NSA, którzy rozpoznawali odwołania odrzuconych kandydatów do SN. Konkurs przeprowadziła w sierpniu nowa Krajowa Rada Sądownictwa. Spośród 200 kandydatów wybierała m.in. prokuratorów, byłych wiceministrów w rządzie PiS albo prawników powiązanych z partią rządzącą.

Samą Radę w marcu, wbrew konstytucji, obsadził Sejm. Dziś zasiadają w niej m.in. byli pracownicy resortu sprawiedliwości albo prezesi sądów z nominacji Zbigniewa Ziobry. Legalność ich działania jest kwestionowana.

Od wyników konkursu do SN odwołało się w sumie 19 osób. W środę NSA rozpoznawał pierwsze pięć odwołań. Na posiedzeniu niejawnym sędziowie uznali, że do rozstrzygnięcia sprawy potrzebują wykładni przepisów unijnych. W takich przypadkach sądy krajowe mogą wystąpić do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi. Z możliwości tej korzystał ostatnio SN, a także sądy z Łodzi, Warszawy i Gorzowa. Wszystkie pytały TSUE, jak pisowskie reformy w sądach mają się do unijnego prawa.