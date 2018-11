1 ZDJĘCIE Teresa Torańska (Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta)

Siedmiu reporterów "Gazety Wyborczej" przeszło do finału VI edycji konkursu im. Teresy Torańskiej organizowanego przez tygodnik "Newsweek". Wśród nagrodzonych tekstów znalazły się m.in. "Zły dotyk egzorcysty" czy "Niepełnosprawny? No to dożywocie".