„Wiadomości” w telewizji prezesa Jacka Kurskiego przyzwyczaiły już swoich widzów, że jak jest informacja dla władzy szkodliwa, to nie nadaje się na newsa, a jak korzystna – to zawsze, choćby była nieistotna. Druga zasada, widoczna zwłaszcza w ostatnich tygodniach, jest taka, że puszczania taśm z podsłuchów w restauracji Sowa i Przyjaciele nigdy dość, ale tylko tych dotyczących PO. Bo skoro te taśmy zaszkodziły PO u władzy, to pognębią i PO w opozycji. A to jest cel programu informacyjnego w telewizji publicznej. Tak też wyglądały „Wiadomości” TVP w środę.

Ustawa o SN dopiero w dziewiątej minucie „Wiadomości”

Tego dnia najważniejszą sprawą była PiS-owska nowelizacja ustawy o SN. PiS wyrzucił z ustawy przepisy, którymi na przedwczesną emeryturę wysłał sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. To oznacza, że wracają na swoje dotychczasowe stanowiska najstarsi sędziowie, w tym pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf (choć oczywiście jest to tylko wycofanie się z jednego elementu zaplanowanej przez PiS „dobrej zmiany” w wymiarze sprawiedliwości, bo sądy powszechne, prokuratura, KRS i Trybunał Konstytucyjny już zostały zawłaszczone przez władzę). Środowy dziennik TVP 1 poinformował o tej nowelizacji dopiero w dziewiątej minucie. Była to trzecia informacja, po materiale o komisji śledczej w sprawie VAT („Sensacyjne zeznania ws. grabieży budżetu”) i koalicji na Śląsku („PiS buduje lokalne koalicje”).