Wniosek zostanie złożony w piątek, jeszcze podczas bieżącego posiedzenia Sejmu. Schetyna przyznaje, że szanse na powodzenie są małe, a Platformie chodzi o samą debatę.

- Ale widać dekompozycję w obozie władzy. Grożenie palcem przez prezesa Kaczyńskiego nie jest przypadkowe. Wierzę, że te różnice zdań wewnątrz klubu będą się rozszerzać - powiedział Schetyna.

Przewodniczący PO odnosił się do środowego wywiadu, którego "Naszemu Dziennikowi" udzieliła Anna Siarkowska. Eksposłanka Kukiz'15, która przeszła do obozu władzy, skrytykowała rząd za trzymanie w sejmowej zamrażarce projektu "Zatrzymaj aborcję". Obywatelska ustawa zaostrzająca przepisy dotyczące przerywania ciąży została skierowana do prac w komisji w styczniu. I tam utknęła.

Kandydatem na premiera będzie Grzegorz Schetyna - podobnie jak przy poprzednich wnioskach o wotum. Jeden z nich Platforma złożyła w kwietniu 2017 roku, kiedy premierem była Beata Szydło. Schetyna wygłosił wówczas przemówienie, podczas którego po raz pierwszy padło kilka programowych propozycji PO: likwidacja urzędu wojewodów, trzynasta emeryturę i rozszerzenie 500 plus.