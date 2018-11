„Bardzo się cieszę, że miałam dziś okazję przysłuchiwać się obradom Sejmu w Polsce” - napisała na Twitterze ambasador USA, która w środę przyglądała się pracy posłów z galerii sejmowej. Georgette Mosbacher wzięła też udział w spotkaniu zespołu parlamentarnego Polska - Stany Zjednoczone. Zdjęcia z jej wizyty na Wiejskiej zamieściła w internecie Kancelaria Sejmu.

„Ostrzegam, bo jestem szczera”

Członkowie zespołu informowali, że ambasador mówiła o wizach dla Polaków podróżujących do USA. Jak relacjonował Zbigniew Gryglas (do Sejmu dostał się z list Nowoczesnej, obecnie wiceprezes Porozumienia Jarosława Gowina, poseł PiS), zadeklarowała, że „zrobi wszystko”, by zostały zniesione. Z kolei Marcin Święcki (PO), relacjonując spotkanie, napisał o grupie roboczej powołanej w tej sprawie, a której pracę regularnie monitoruje Mosbacher.

Ale podczas posiedzenia zespołu nie zabrakło i mniej miłych momentów. „W Kongresie wielka sympatia dla Polski, ale jest jedna rzecz, która może zepsuć te stosunki - to zamach na wolne media. Ostrzegam, bo jestem szczera” - przytaczał słowa ambasador Święcicki.