Agnieszka Kublik: Prokuratura nie chce ujawnić, kiedy dokładnie zleciła CBA przeszukanie w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego oraz w mieszkaniu jej szefa Marka Chrzanowskiego. A jest z tym problem, bo doszło do niego 14 listopada, 24 godziny po wszczęciu śledztwa w sprawie korupcji w Komisji. W tym czasie Chrzanowski zdążył wrócić z Singapuru, pojechać do kancelarii premiera, by złożyć dymisję, następnie do KNF, gdzie spędził ponad trzy godziny.

Paweł Wojtunik: Nie da się tego wytłumaczyć bez opisu tego, jak dziś prokuratura i służby specjalne są zarządzane przez polityków – Zbigniewa Ziobrę i Mariusza Kamińskiego. Obecna władza sama sobie zgotowała taki los, czyli krytykę, która teraz na nią spada za tę zwłokę w przeszukaniu. A to dlatego, że PiS zniósł trzy lata temu podstawową zasadę funkcjonowania organów ścigania – zasadę politycznej niezależności. Biorąc pod uwagę zmiany, które zaszły w prokuraturze, prokurator generalny może wszystko, a jednocześnie jest to minister sprawiedliwości i czynny parlamentarzysta z immunitetem, lider partii politycznej, która jest częścią rządu. Uwzględniając zmiany w służbach – ich koordynator to czynny polityk, a szefami kluczowych służb są jego towarzysze zaangażowani politycznie w niedalekiej przeszłości – trudno mieć jakiekolwiek zaufanie do tego, co służby i prokuratura robią w ogóle, a w szczególności w tej sprawie. Tym bardziej że mówimy o osobach, które uprawiają politykę agresywnie, a w przeszłości ich działania budziły liczne kontrowersje prawne. Nie znam takiej sytuacji w Europie, Azji czy nawet Afryce, by na czele takich instytucji stali politycy.