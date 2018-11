Do „Wyborczej” zgłosili się informatorzy ws. układu towarzysko-politycznego, jaki wytworzył się w NBP po mianowaniu w czerwcu 2016 r. na prezesa Adama Glapińskiego. Twierdzą oni, że najbliższymi osobami Glapińskiego w banku centralnym są Martyna Wojciechowska (nie mylić ze znaną dziennikarką) i Kamila Sukiennik.

Przedszkolanka w Komisji Nadzoru Finansowego

Pierwsza z nich jest byłą radną PiS sejmiku mazowieckiego (według serwisu OKO.press zrzekła się mandatu w maju 2018 r.). W NBP pracuje od 11 lat, czyli od czasu, gdy rządzący po raz pierwszy PiS desygnował na prezesa Sławomira Skrzypka. Wojciechowska w 2016 r. dostała awans i została dyrektorem Departamentu Komunikacji i Promocji NBP, a jej dochody poszybowały. W 2015 r. zarobiła 114 tys. zł, a rok później ponadtrzykrotnie więcej – 392 tys. zł.

Za czasów Glapińskiego Wojciechowska znalazła się w radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jako przedstawicielka prezesa NBP. W sektorze państwowym dostała też pracę jej młodsza siostra Daria Wojciechowska-Bujno – w Komisji Nadzoru Finansowego kierowanej przez Marka Chrzanowskiego, protegowanego Glapińskiego i głównego bohatera afery korupcyjnej ujawnionej w zeszłym tygodniu przez „Wyborczą”. To Chrzanowski – wedle zawiadomienia do prokuratury – złożył 28 marca propozycję Leszkowi Czarneckiemu: zostawi jego banki w spokoju w zamian za zatrudnienie prawnika Grzegorza Kowalczyka i 1 proc. od wartości banków za trzy lata. Biznesmen wyliczył to na 40 mln zł.