Artykuł aktualizowany

Wysłani na przedwczesną emeryturę sędziowie SN i NSA wracają do pełnienia urzędu na zajmowanych wcześniej stanowiskach, a ich służbę uważa się za nieprzerwaną. Za nieprzerwaną uważa się również kadencję pierwszego prezesa i prezesów SN.

Sami sędziowie będą mogli zdecydować, czy chcą wrócić, czy wolą pozostać na emeryturze – w drugim przypadku konieczne będzie przekazanie prezydentowi oświadczenia za pośrednictwem nowej KRS.

PiS nie wycofuje się z obniżenia wieku emerytalnego do 65 lat, ale nowy wiek będzie dotyczył jedynie tych, którzy dopiero zostaną powołani do SN po wejściu w życie noweli ustawy. – Ustawodawca ma prawo obniżyć wiek emerytalny, ale zmiany te mogą dotyczyć tylko nowych sędziów – zwracała w przeszłości uwagę pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf. PiS właśnie na to przystał.

To najważniejsze zmiany siódmej już nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą w ciągu roku forsuje PiS. Poselski projekt w środę wpłynął do Sejmu. Marszałek od razu skierował go do pierwszego czytania. – Po pierwszym czytaniu od razu przeprowadźmy drugie – zaproponowali posłowie PiS.