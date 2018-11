Z parlamentem pożegnał się Wojciech Bakun z Kukiz'15, który został wybrany na prezydenta Przemyśla. Zastąpi go Robert Majka, drugi na liście. Bakun w 2015 roku dostał 9406 głosów, Majka - 3189. Majka był działaczem opozycji demokratycznej w PRL, jest także członkiem Trybunału Stanu. Należał do Ligi Polskich Rodzin, w ostatnich wyborach samorządowych próbował - bezskutecznie - dostać się do sejmiku podkarpackiego z list Ruchu Narodowego.

Za Bartłomieja Stawiarskiego z PiS, który został burmistrzem Namysłowa, do parlamentu wszedł Kamil Bortniczuk, członek Porozumienia Jarosława Gowina. Bortniczuk był dyrektorem gabinetu Gowina, pełnomocnikiem wojewody opolskiego ds. gospodarki i biznesu, a także członkiem zarządu Grupy Azoty ZAK.

Jarosław Szlachetka z PiS został wybrany na burmistrza Myślenic, a jego miejsce zajmie Sławomir Hajos, radny powiatu suskiego.