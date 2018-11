Wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny będziemy mieli do czynienia z ekspresowym uchwaleniem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt dziś rano pojawił się na stronach Sejmu. Błyskawicznie został mu nadany numer druku i skierowano go do pierwszego czytania. Polskie Radio podaje, że Ryszard Terlecki, szef klubu PiS, zwrócił się do marszałka Sejmu o rozszerzenie porządku obrad o tę nowelizację. Kuchciński podjął decyzję, że ten punkt będzie rozpatrywany o godz. 12.

Ustawa dotyczy nowelizacji przepisów odnoszących się do przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego i sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego po osiągnięciu wieku 65 lat.

TSUE zawiesza przepisy

W połowie października wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE nakazał Polsce natychmiast zawiesić przepisy ustawy o SN, którymi prezydent Andrzej Duda obniżył sędziom SN wiek emerytalny z 70 do 65 lat. Na ich podstawie usiłował wysłać na przedwczesną emeryturę 23 osoby, w tym pierwszą prezes SN Małgorzatę Gersdorf. TSUE nakazał Polsce przywrócić sędziów do pracy na warunkach sprzed prezydenckiej reformy i zakazał obsadzania ich miejsc. To wstępne zabezpieczenie wydane na czas rozpatrzenie skargi Komisji Europejskiej na Polskę.