Prokuratorem, który miał rozpoznawać doniesienie, był – według trzech źródeł „Wyborczej” – pułkownik Tadeusz Cieśla, prokurator Prokuratury Krajowej, wcześniej p.o. zastępcy naczelnego prokuratora wojskowego.

„Spuszczony na delegację"

Nasze źródła twierdzą, że miał on uznać, iż okoliczności zawarte w zawiadomieniu złożonym przez mec. Romana Giertycha należy zweryfikować nie w toku śledztwa, lecz w toku postępowania skargowego, i nie podjął właściwego procedowania. Kiedy sprawa wyszła na jaw, Cieśla – śledczy z najwyższego szczebla – został „spuszczony na delegację” do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota. Nasi rozmówcy nie wiedzą, na jak długo. Ale mówią, że trafił do wydziału śledczego.

– Mówi się, że za KNF – dodaje inny nasz rozmówca z prokuratury.

Wszczęcie po tygodniu

Do tej pory prokuratura skrzętnie ukrywała, co się działo z zawiadomieniem Giertycha.