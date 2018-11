19 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej zawiesił prezydencką czystkę emerytalną w Sądzie Najwyższym.

Andrzej Duda obniżył wiek emerytalny sędziów, a potem próbował wysłać na przedwczesną emeryturę 23 osoby.

Decyzja TSUE to środek zabezpieczający wydany do czasu zbadania skargi KE, która zakwestionowała prezydencką reformę. Rząd stanął na stanowisku, że aby wdrożyć postanowienie TSUE, musi zmienić ustawę o SN. Ale według części sędziów obowiązuje ono bezpośrednio. Dlatego pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf wezwała usuniętych sędziów do powrotu - znów są w stanie czynnym, przydzielano im sprawy i pokoje. Pierwsi będą orzekać w listopadzie.

W poniedziałek mijał termin na powiadomienie KE o stanie realizacji postanowień TSUE. Polska przekazała odpowiedź wieczorem - podaje na swojej stronie internetowej PAP.