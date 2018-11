Stenogram z rozmowy bankiera Leszka Czarneckiego z Markiem Chrzanowskim nagranej 28 marca 2018 r.: Czarnecki wspomina, że w 2015 r. założyciel SKOK-ów Grzegorz Bierecki chciał w Getin Noble Banku ulokować „60-70 mln zł” pochodzących ze SKOK-ów. Bankier tłumaczy, że się nie zgodził: „Myśmy o tym KNF poinformowali, ja się po prostu boję [bałem] tych pieniędzy, nie wiem, co będzie dalej, czy przypadkiem nie będę gdzieś tam miał podejrzenia o współudział w praniu brudnych pieniędzy, jak się okaże, że on [Bierecki] te pieniądze ma nielegalnie wyciągnięte ze SKOK-ów”.

Na przewodniczącym KNF ta informacja nie robi większego wrażenia.

Chrzanowski mówi: „Ale jak to, przychodzi do pana obywatel polski z depozytem na 60 milionów i pan zgłasza to do KNF-u? Gdzie jest problem z perspektywy banku?”. I doradza: „To jeszcze mógłby pan zgłosić do tego, do GIF-u” [Główny Inspektor Informacji Finansowej]. Czarnecki: „No w każdym razie nie przyjęliśmy tego depozytu”. Chrzanowski: „To do GIF-u się składa”.