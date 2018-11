2 ZDJĘCIA Prezydent Andrzej Duda (Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja)

Pełnomocnik Leszka Czarneckiego chce, by w sprawie afery KNF prokuratura przesłuchała Andrzeja Dudę. Przedstawiciel prezydenta w Komisji chciał bowiem doprowadzić bank biznesmena do upadku i sprzedać go za złotówkę. Dowodem ma być kolejne nagranie.